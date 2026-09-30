Более 400 деревьев высадили в Воскресенске в 2026 году

За этот год в округе провели экологические акции, во время которых участники посадили деревья. Возле озера Светлое в микрорайоне Лопатинский в рамках акции «Сад памяти» посадили 25 саженцев сирени и туи.

Посадку приурочили к увековечению памяти жителей округа, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие более 50 человек: сотрудники администрации, депутаты и молодогвардейцы, представители учреждения «Благоустройство и озеленение», школьники, работники завода полимерной изоляции и местные жители.

«Для нас это не просто субботник, а связь поколений. За каждым деревом стоит память о конкретных героях-земляках. Отрадно видеть здесь столько молодежи и неравнодушных жителей. Такие акции объединяют и показывают, что подвиг народа жив в наших сердцах», — отметил участник акции Михаил.

«Я живу здесь много лет и часто гуляю у озера. Теперь это место станет особенным — здесь будет цвести память. Спасибо всем, кто организовал акцию. Вместе мы делаем наш округ не только красивее, но и добрее», — подчеркнул житель микрорайона Сергей.

Подобные мероприятия улучшают экологическую обстановку, объединяют людей и формируют у подрастающего поколения ответственность за окружающий мир.