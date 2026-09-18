Женщину с множественными опухолями матки спасли в перинатальном центре в Щелкове

В Щелковском перинатальном центре успешно провели сложную органосохраняющую операцию для 43-летней женщины, у которой обнаружили 10 миоматозных узлов. Об особенностях клинического случая рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка страдала от обильных менструаций, снижавших качество жизни. С 2011 года ей рекомендовали удаление матки, однако хирурги Елена Сысоева и Инна Тютерева выбрали иную тактику.

Несмотря на выраженный спаечный процесс после двух предыдущих кесаревых сечений, операция длилась 2 часа 10 минут. Врачи удалили 10 узлов, крупнейший из которых достигал 18 сантиметров, сохранив матку. Обычно в таком случае орган удалают.

«Но мы исходили из другого: пациентке 43 года — это репродуктивный возраст, и потеря органа означала бы для нее не только снижение качества жизни, но и окончательную утрату возможности стать матерью в будущем», — пояснила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Жаркова.

Осложнений после вмешательства не возникло.

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