Турнир по быстрым шахматам среди взрослых и детей прошел в Подольске

В Доме культуры имени Лепсе в Подольске на турнире по быстрым шахматам за досками соревновались 22 участника. За победу боролись как взрослые игроки независимо от квалификации, так и юные спортсмены с рейтингом от 1100.

Участники сыграли серии партий с укороченным контролем времени. По итогам состязаний судейская коллегия определила победителей и призеров в двух категориях. По результатам турнира в общем зачете первое место занял Кирилл Ковалев, второе место — Дмитрий Гаврилов, а третье место — Вячеслав Солдатенков. А женском зачете на верхнюю ступень пьедестала поднялась Вероника Гущина, второе место заняла Галина Старухина, а третье — Анфиса Савостьянова.

Турниры по быстрым шахматам в Доме культуры имени Лепсе проходят регулярно и служат площадкой для набора рейтинговых очков и обмена опытом между поколениями подольских шахматистов, объединяя любителей этой игры.