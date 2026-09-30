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    В колледже «Московия» завершили сбор гуманитарной помощи для бойцов

    Фото: Министерство образования Московской области

    В профессиональном колледже «Московия» 30 сентября завершился сбор гуманитарной помощи в рамках общероссийской акции «МЫВМЕСТЕ». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    К инициативе присоединились студенты, педагоги и сотрудники техникума городских округов Ленинский и Домодедово. В пункт приема передали средства индивидуальной защиты, сухие пайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены и вещи первой необходимости — теплые носки, перчатки и предметы быта. Каждую коробку с грузом упаковали и подписали.

    Студенты написали от руки письма поддержки со словами благодарности, пожеланиями скорейшего возвращения домой и поддержкой тем, кому сейчас особенно важно чувствовать единство и заботу общества.

    В колледже отметили, что акция «МЫВМЕСТЕ» объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране. По словам представителей колледжа, она стала символом единства и взаимопомощи, напоминая, что поддержка нужна не только на передовой, но и в тылу.

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