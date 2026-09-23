Тротуар вдоль Путилковского шоссе обустроили в Красногорске

Долгожданный комфортный тротуар появился вдоль Путилковского шоссе от Новокуркинской эстакады. Пешеходную дорожку обустроили по просьбе жителей при поддержке властей Подмосковья и администрации Красногорска.

Депутат окружного совета Артур Бадретдинов рассказал, что этот тротуар жители просили уже давно, проект удалось реализовать благодаря поддержке Москвы. Инициативу также поддержали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Красногорска Дмитрий Волков.

«Понимаем, что Путилково — сложная территория в плане транспортной доступности сейчас из-за ремонта моста. Но я думаю, что это поможет значительно разгрузить Путилковское шоссе и сделать более доступным сообщение с общественным транспортом Химок и Москвы», — сказал Артур Бадретдинов.

Следующий запрос жителей — продолжить пешеходный маршрут непосредственно до поселка Путилково. На этом направлении уже ведутся дополнительные работы по обустройству тротуаров с двух сторон дороги.