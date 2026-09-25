Подмосковное министерство: УК может потерять лицензию из-за нарушений

Управляющая организация может лишиться лицензии на управление многоквартирными домами только по решению суда, при этом инициатором процедуры выступает государственный жилищный надзор. Основанием для обращения в суд становятся неоднократные грубые нарушения лицензионных требований и исключение из реестра лицензий домов, площадь которых достигает установленного законом порога, напомнили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Дом могут исключить из реестра, если УК дважды за год привлекли к административной ответственности за грубые нарушения или она дважды не исполнила предписания жилищной инспекции.

К нарушениям относятся проблемы с содержанием общего имущества и коммунальными услугами, отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования и эксплуатацию лифтов, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями от двух месяцев, нарушения аварийно-диспетчерского обслуживания и отсутствие гидравлических испытаний систем отопления.

С 1 сентября 2026 года лицензионные комиссии упразднены. Теперь государственный жилищный надзор самостоятельно обращается в суд, а после вступления решения в силу сведения об аннулировании лицензии вносит в ГИС ЖКХ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководитель и учредитель лишившейся лицензии компании не смогут получить новую в течение трех лет. При этом УО обязана продолжать обслуживать дома и начислять плату, пока собственники не выберут другую организацию или не создадут ТСЖ.