Концерт отделения хореографии пройдет в школе искусств в Химках 28 сентября

Программа «Хоровод уникальных традиций» начнется в 18:00 в Центральной детской школе искусств. Учреждение расположено по адресу: улица Чапаева, дом № 6, вход свободный.

Мероприятие обещает стать одним из самых ярких культурных событий осени.

Директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская рассказала, что класс каждого из трех педагогов отделения — это полноценный творческий ансамбль: «Росток», «Улыбка» и «Юность». Каждый из них носит почетное звание «Образцового детского коллектива Московской области».

Программа концерта станет настоящим этнографическим путешествием. Зрители увидят танцы разных народов России и зарубежных стран — эта репертуарная традиция бережно сохраняется в школе много лет. Выступления дополнят красочные костюмы и этническая музыка.

Свои лучшие номера представят коллективы под руководством прославленных наставников: «Росток» (Надежда Казарина), «Улыбка» (Лариса Голенкова) и «Юность» (заслуженный работник культуры Московской области Лилия Егжова).

«Творческое образование — один из ключевых аспектов развития личности. Проведение таких мероприятий крайне важно для формирования интереса к культуре у подрастающего поколения», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Концерт «Хоровод уникальных традиций» пройдет в рамках проекта «Мир и согласие».