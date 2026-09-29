Спортсменки из Богородского округа стали призерами турнира по настольному теннису

26–27 сентября в Подольске прошло первенство Московской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. Масштаб турнира впечатлял: на площадки вышли 200 теннисистов со всего региона, и конкуренция была по-настоящему серьезной.

35 спортсменов из Богородского округа не просто составили конкуренцию соперникам, а сумели ярко заявить о себе и подняться на пьедестал.

Главным героем турнира стала Олеся Котова, чье выступление можно без преувеличения назвать триумфальным. В одиночном разряде она уверенно прошла все этапы и завоевала золотую медаль. Но на этом успехи Олеси не закончились: в женском парном разряде вместе с напарницей она выиграла серебряную награду, а также добавила в свою копилку еще одну медаль такого же достоинства в смешанном парном разряде. Такой результат говорит не только о высоком уровне мастерства, но и о невероятной работоспособности, умении настраиваться на каждую игру и держать концентрацию до самого последнего мяча.

Еще одну важную награду в копилку команды принесла Алиса Тонаканян: она завоевала серебряную медаль в женском парном разряде, продемонстрировав надежную игру, тактическое мышление и умение действовать в паре.

За этими победами стоит ежедневный труд и профессиональное руководство тренеров — преподавателей Татьяны Кулиевой и Степана Кутепова.