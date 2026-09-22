Более 19 тысяч квадратных метров водоемов очистили в Дмитровском округе

В Дмитровском округе специалисты продолжают приводить в порядок реки и пруды. С начала года очищены участки рек Икша, Кухолка, Варваровка и Березовец, а также семь водоемов в разных населенных пунктах округа.

Сейчас продолжается расчистка других водных объектов. Подрядчик приступил к работам на реке Яхрома в районе СНТ «Каменка», а также на участках рек Икша и Матусовка. Общая протяженность новых участков — около 3,5 километра.

Кроме того, специалисты ликвидировали бобрятник на реке Дятлинка в районе гидротехнического сооружения деревни Карпово.

Отдельное направление — очистка прудов. В рамках программы «Экология и окружающая среда» запланированы работы на 16 водоемах общей площадью более 51 тысячи квадратных метров. Семь прудов уже очищены в деревнях Лучинское, Клюшниково, Пулиха, Хвостово, Матвейково, Нестерово и Дядьково.

Также в порядок привели пруд в деревне Ассаурово и озеро Круглое в деревне Рыбаки. Работы по очистке водных объектов в округе продолжаются.