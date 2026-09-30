Поликлинику в Долгопрудном капитально отремонтируют в 2029 году

В Долгопрудненской поликлинике продолжается капитальный ремонт шестого и седьмого этажей. О текущем ходе работ рассказал заместитель руководителя проекта компании «Мосэнергострой» Алексей Велиев.

Сейчас проектная и сметная документация проходит проверку «Мособлэкспертизы». Одновременно строители продолжают подготовку помещений и доставку материалов на рабочие уровни.

Для разделения потоков пациентов и подрядчиков на торцевой части здания установили мачтовый подъемник. С его помощью строительные материалы можно поднимать на разные этажи, не создавая дополнительных пересечений с посетителями поликлиники.

На шестом и седьмом этажах выполняют локальное устройство стяжки, убирают помещения и доставляют материалы, необходимые для возведения внутренних перегородок. Степень строительной готовности этих этажей составляет около 35%.

Полностью завершить капитальный ремонт всей поликлиники рассчитывают в первом квартале 2029 года. Медицинское учреждение рассчитано на обслуживание 70 тысяч человек.

Чтобы сохранить доступ жителей к медицинской помощи на протяжении всего периода реконструкции, ремонт организовали в три очереди. Сначала работы проводят на шестом и седьмом этажах, техническом этаже и в подвале.

Затем реконструкция перейдет на четвертый и пятый этажи, а заключительным этапом станут помещения с первого по третий этаж.