Спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медали на международном турнире категории WTA-1000 в Пекине. Они показали высокий уровень мастерства среди сильнейших теннисисток мира.

Соревнования WTA-1000 в Пекине являются одними из самых статусных в женском теннисе. В них традиционно участвуют лучшие ракетки планеты.

В одиночном разряде Мирра Андреева дошла до финала и завоевала серебряную медаль. В решающем матче она уступила китаянке Циньвэнь Чжэн. Бронзовые награды в этой категории достались Николе Бартуньковой из Чехии и Элисе Мертенс из Бельгии.

Диана Шнайдер выступила в парном разряде вместе с Элисе Мертенс и стала бронзовым призером турнира. Золото в этой дисциплине взяли Габриэла Дабровски из Канады и Луиза Стефани из Бразилии.

Участие в турнирах категории WTA-1000 — показатель высочайшего уровня подготовки спортсменок. Сюда допускают только сильнейших теннисисток, и конкуренция на кортах всегда предельно острая. Успех Андреевой и Шнайдер — это не только личная победа девушек, но и значимый результат для всей спортивной школы региона. Он подчеркивает, что в Химках и Подмосковье создают условия для роста спортсменов мирового класса.