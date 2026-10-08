Годовщину со дня рождения Сергея Есенина отметили в Воскресенске

Литературный бенефис «И нет конца есенинскому чуду» провели 7 октября в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Мероприятие прошло в рамках проекта «Имена и судьбы» и было посвящено 131-й годовщине со дня рождения поэта.

Вечер стал настоящим праздником русской поэзии. В исполнении коломенского чтеца Александра Князева прозвучали бессмертные есенинские строки.

Трогательное звучание обрели стихотворения поэта в интерпретации коломенской вокалистки Галины Кусковой — лауреата и участницы всероссийских, межрегиональных, областных и городских конкурсов, члена литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова.

Своим творчеством с аудиторией поделились коломенские поэты — члены литературного объединения «Радуга»: Галина Самусенко, член Союза писателей России, и Алексей Кусков, руководитель объединения «Черкизовская аномалия».

Современные авторы предложили свой взгляд на мотивы, которые нашли отражение в поэзии Сергея Есенина, — получился живой разговор через время. Вечер показал: традиции великой русской поэзии органично переплетаются с современностью, поэзия не стареет — она находит новые голоса.

Завершилось мероприятие есенинским «Письмом матери» в исполнении Галины Толстовой.