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    Турнир по городошному спорту прошел в клубе инвалидов в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

    Соревнования, посвященные 22-летию образования спортивного клуба инвалидов «Лидер», стали очередным этапом Лиги. Турнир собрал более 30 участников из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Озер и Подольска.

    Соревнования состоялись из двух туров: предварительного и финального. Спортсменам нужно было в каждом туре восемью битами выбить по три фигуры.

    В итоге победителем среди мужчин стал Дмитрий Фоничкин из Воскресенска, который в финале не оставил шансов Владимиру Суркову из Коломны. В матче за бронзовую медаль Сергей Колесников переиграл своего сокомандника Сергея Котельникова.

    Среди женщин, в отсутствие лидера общего зачета Екатерины Шутовой, победу одержала Евгения Дроздова. Второе место заняла Вера Кузнецова, третьей стала еще одна представительница Воскресенска, дебютантка клуба «Лидер» Елена Петрова.