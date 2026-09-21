Турнир по городошному спорту прошел в клубе инвалидов в Воскресенске

Соревнования, посвященные 22-летию образования спортивного клуба инвалидов «Лидер», стали очередным этапом Лиги. Турнир собрал более 30 участников из Воскресенска, Коломны, Егорьевска, Озер и Подольска.

Соревнования состоялись из двух туров: предварительного и финального. Спортсменам нужно было в каждом туре восемью битами выбить по три фигуры.

В итоге победителем среди мужчин стал Дмитрий Фоничкин из Воскресенска, который в финале не оставил шансов Владимиру Суркову из Коломны. В матче за бронзовую медаль Сергей Колесников переиграл своего сокомандника Сергея Котельникова.

Среди женщин, в отсутствие лидера общего зачета Екатерины Шутовой, победу одержала Евгения Дроздова. Второе место заняла Вера Кузнецова, третьей стала еще одна представительница Воскресенска, дебютантка клуба «Лидер» Елена Петрова.