Более 400 участников вышли на старт кросса в Черноголовке
Черноголовка отметила 70-летие города масштабным спортивным событием — кроссом, который собрал сотни участников и зрителей. На Южное озеро съехалось более 400 человек, чтобы принять участие в забеге «Черноголовка 7:0»
Перед стартом для спортсменов провели небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и зарядиться энергией. С приветственным словом к участникам обратился глава округа Роман Хожаинов.
На старт забега вышли как профессиональные спортсмены, так и любители, причем не только из Черноголовки, но и других городов России. Основной идеей кросса является не соревновательная составляющая, а продвижение массового спорта. По словам организаторов, они хотели показать, что бегом может заниматься каждый.
Для бегунов подготовили дистанции дистанций 7, 14 и 21 километр. Для юных спортсменов провели детский забег на километра, а также организовали фестивальный старт на 2 километра. Маршрут пролегал по живописным лесным тропам. А пока любители бега преодолевали дистанции, на берегу Южного озера, в специально оборудованном месте, каждый желающий смог вступить в регистр доноров костного мозга.
На финише каждому участнику ручили уникальную памятную медаль со знаком «ЧГ 70». А призеров и победителей, среди которых были и юные спортсмены, и ветераны спорта, наградили не только медалями — им вручили денежные сертификаты за победу и памятные подарки от спонсоров.
Этот кросс стал ярким событием в жизни города, показав, что спорт и здоровый образ жизни — это неотъемлемая часть нашей культуры и традиций. Гости и участники уверены, что этот праздник останется в памяти надолго и вдохновит на новые спортивные свершения.