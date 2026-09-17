Более 400 участников вышли на старт кросса в Черноголовке

Черноголовка отметила 70-летие города масштабным спортивным событием — кроссом, который собрал сотни участников и зрителей. На Южное озеро съехалось более 400 человек, чтобы принять участие в забеге «Черноголовка 7:0»

Перед стартом для спортсменов провели небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и зарядиться энергией. С приветственным словом к участникам обратился глава округа Роман Хожаинов.

На старт забега вышли как профессиональные спортсмены, так и любители, причем не только из Черноголовки, но и других городов России. Основной идеей кросса является не соревновательная составляющая, а продвижение массового спорта. По словам организаторов, они хотели показать, что бегом может заниматься каждый.