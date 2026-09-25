Модернизацию станции МЦД «Фирсановка» обсудили в Химках

24 сентября в Фирсановке прошла встреча жителей с представителями администрации городского округа Химки и компании «РЖД». Станция входит в программу развития инфраструктуры Ленинградского направления.

В Фирсановке обсудили развитие транспортного узла и прилегающей территории. Одновременно с реконструкцией здесь приводят в порядок и окружающее пространство. Часть работ уже выполнена — жители отметили новую пешеходную дорожку и поблагодарили администрацию за ее обустройство.

На встрече также обсудили состояние других пешеходных маршрутов. Жители указали на участки, которые требуют внимания для удобства и безопасности передвижения. Отдельный вопрос — водоотведение из расположенного рядом пруда. Участники рассмотрели возможные варианты решения и договорились продолжить проработку.

«Встреча прошла продуктивно. Вместе с жителями определили план взаимодействия. Все вопросы взяли на личный контроль», — отметил первый заместитель главы Химок Нодар Бощеван.

Уже на следующей неделе планируется новая встреча, где представители администрации, РЖД и жители обсудят подготовленные решения и оценят ситуацию на месте. Работа по всем обозначенным вопросам продолжится совместно.