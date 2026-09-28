В Мытищинском лесопарке высадили 2800 саженцев ели

В Мытищинском лесопарке на минувшей неделе прошел первый этап осенней кампании по восстановлению леса. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На площади 1,16 га сотрудники парка «Лосиный остров» высадили 2800 саженцев ели европейской. Новые лесные площади заложены рядом с поселком Торфопредприятие в городском округе Королев. Для высадки отобраны четырехлетние саженцы — этот возраст специалисты называют оптимальным для начала роста в естественных условиях: корневая система растений уже достаточно окрепла, а гибкие ветви позволяют деревцам хорошо адаптироваться к новому месту.

«Восстановление лесов — это не просто посадка деревьев, а инвестиция в экологическое будущее наших зеленых территорий. Национальный парк „Лосиный остров“ является уникальной природной территорией, и такие мероприятия, как сегодняшняя высадка, напрямую влияют на сохранение биоразнообразия», — заявил Фирсов.

Директор национального парка Ольга Шульгина отметила, что ель европейская — типичный вид для лесов Подмосковья, она играет важную роль в поддержании экосистем и создании среды обитания для птиц, зверей, грибов и почвенных организмов. Мероприятие знаменует начало осеннего этапа лесовосстановительных работ в «Лосином острове».

Высадка деревьев традиционно продолжается до прихода первых заморозков. Специалисты лесничества национального парка будут вести постоянный мониторинг за молодыми посадками, чтобы помочь елочкам освоиться.