360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Мытищинском лесопарке высадили 2800 саженцев ели

    Фото: Медиасток.рф

    В Мытищинском лесопарке на минувшей неделе прошел первый этап осенней кампании по восстановлению леса. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    На площади 1,16 га сотрудники парка «Лосиный остров» высадили 2800 саженцев ели европейской. Новые лесные площади заложены рядом с поселком Торфопредприятие в городском округе Королев. Для высадки отобраны четырехлетние саженцы — этот возраст специалисты называют оптимальным для начала роста в естественных условиях: корневая система растений уже достаточно окрепла, а гибкие ветви позволяют деревцам хорошо адаптироваться к новому месту.

    «Восстановление лесов — это не просто посадка деревьев, а инвестиция в экологическое будущее наших зеленых территорий. Национальный парк „Лосиный остров“ является уникальной природной территорией, и такие мероприятия, как сегодняшняя высадка, напрямую влияют на сохранение биоразнообразия», — заявил Фирсов.

    Директор национального парка Ольга Шульгина отметила, что ель европейская — типичный вид для лесов Подмосковья, она играет важную роль в поддержании экосистем и создании среды обитания для птиц, зверей, грибов и почвенных организмов. Мероприятие знаменует начало осеннего этапа лесовосстановительных работ в «Лосином острове».

    Высадка деревьев традиционно продолжается до прихода первых заморозков. Специалисты лесничества национального парка будут вести постоянный мониторинг за молодыми посадками, чтобы помочь елочкам освоиться.

    Читайте также

    Предпринимателей пригласили на маркет «100% Подмосковье» в Мытищах

    Маммография помогла выявить 903 отклонения у пациенток Подмосковья с января

    Семьи в Наро-Фоминском округе проголосовали на избирательном участке

    Росгвардейцы в Подмосковье пресекли незаконный оборот наркотиков

    Мужчина в наручниках

    Два человека погибли в Подмосковье в результате попытки атаки дронов ВСУ

    Еще 12 линий освещения вдоль региональных дорог построили в Подмосковье

    Дознаватель Темерлан Арабов из Подмосковья выиграл в профессиональном конкурсе

    МЧС России

    Еще 18 автобусов среднего класса ПАЗ передали «Мострансавто»

    Время работы 9 поликлиник Подмосковья продлят до полуночи 19 сентября

    Новая поликлиника для детей и взрослых на 500 посещений в Ногинске Богородского округа

    Представители промышленных предприятий приняли участие в выборах в Химках

    Студенты из Серпухова посетили пятидневный интенсив в центре «Авангард»

    Подмосковный дерматовенеролог назвал признаки родинок, требующих внимания