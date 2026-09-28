Жительница Белоруссии приехала в Ступино поблагодарить спасших ее пожарных

В Ступине женщина, попавшая в аварию на Каширском шоссе, приехала на поисково-спасательный пост 334-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса», чтобы лично поблагодарить спасших ее специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Авария с участием четырех автомобилей произошла 19 сентября на 114-м километре Каширского шоссе. Тогда столкнулись следовавшие в попутном направлении Ford Fusion, КамАЗ, Nissan Juke и тягач Foton. От сильного удара Nissan, в котором находилась женщина 1983 года рождения, влетел под грузовик и за считанные минуты превратился в груду металла.

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую из машины и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лобной кости женщину госпитализировали, рассказал старший смены Михаил Смирнов.

«Оперативно приехавшие спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую из машины и передали пострадавшую бригаде скорой медицинской помощи», — сказал Смирнов.

Он добавил, что, выписавшись из больницы, женщина вместе с супругом приехала, чтобы выразить признательность спасателям за профессионализм. По его словам, она сердечно поблагодарила их за спасение, пожелала крепкого здоровья и пообещала поставить свечки в храме за здоровье работников подразделения.