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    Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка

    Телеграм-канал мэра Москвы
    Фото: Телеграм-канал мэра Москвы

    Новое здание Большого Московского цирка построят в Мневниковской пойме. Старт строительству дал мэр столицы Сергей Собянин, об этом сообщила пресс-служба московского градоначальника.

    «В Мневниковской пойме создадим многофункциональный театрально-зрелищный комплекс нового поколения. Особенностью станет арена с 11 вариантами трансформации — от манежа для конных выступлений и ледовых спектаклей до водных и мультимедийных шоу. Менять их можно будет за считаные минуты», — рассказал Собянин.

    В новом здании создадут условия для постановок, которые было невозможно реализовать в обычном манеже, добавил мэр. Общая площадь строения — 82,2 тысячи квадратных метров, высота купола достигнет почти 100 метров. Посетить представления смогут пять тысяч зрителей.

    Телеграм-канал мэра Москвы
    Фото: Телеграм-канал мэра Москвы

    Рядом с новым зданием Большого Московского цирка — станции метро «Мневники» и «Терехово» БКЛ. За дизайн голосовали на сайте «Активный гражданин». По словам Собянина, строительство завершится в 2029 году.

    В Москве и Подмосковье восстановят Шуховскую башню на Шаболовке. Строители пошагово демонтируют ярус за ярусом, реставрацию проведут на областной базе, которую ранее задействовали на обновлении объектов Московского Кремля.

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