Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка

Новое здание Большого Московского цирка построят в Мневниковской пойме. Старт строительству дал мэр столицы Сергей Собянин, об этом сообщила пресс-служба московского градоначальника.

«В Мневниковской пойме создадим многофункциональный театрально-зрелищный комплекс нового поколения. Особенностью станет арена с 11 вариантами трансформации — от манежа для конных выступлений и ледовых спектаклей до водных и мультимедийных шоу. Менять их можно будет за считаные минуты», — рассказал Собянин.

В новом здании создадут условия для постановок, которые было невозможно реализовать в обычном манеже, добавил мэр. Общая площадь строения — 82,2 тысячи квадратных метров, высота купола достигнет почти 100 метров. Посетить представления смогут пять тысяч зрителей.