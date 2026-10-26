Собянин дал старт строительству нового здания Большого Московского цирка
Новое здание Большого Московского цирка построят в Мневниковской пойме. Старт строительству дал мэр столицы Сергей Собянин, об этом сообщила пресс-служба московского градоначальника.
«В Мневниковской пойме создадим многофункциональный театрально-зрелищный комплекс нового поколения. Особенностью станет арена с 11 вариантами трансформации — от манежа для конных выступлений и ледовых спектаклей до водных и мультимедийных шоу. Менять их можно будет за считаные минуты», — рассказал Собянин.
В новом здании создадут условия для постановок, которые было невозможно реализовать в обычном манеже, добавил мэр. Общая площадь строения — 82,2 тысячи квадратных метров, высота купола достигнет почти 100 метров. Посетить представления смогут пять тысяч зрителей.
Рядом с новым зданием Большого Московского цирка — станции метро «Мневники» и «Терехово» БКЛ. За дизайн голосовали на сайте «Активный гражданин». По словам Собянина, строительство завершится в 2029 году.
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