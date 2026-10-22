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    Владимир Ефимов: с января по сентябрь в Москве построили 69 социальных объектов

    Владимир Ефимов / Глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
    Фото: Владимир Ефимов / Глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

    С января по сентябрь 69 соцобъектов площадью 732 тысячи квадратных метров возвели в Москве, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

    Как отметил Ефимов, новые соцобъекты формируют комфортную городскую среду в шаговой доступности, снижают маятниковую миграцию, разгружают существующие учреждения и создают новые точки притяжения для жителей.

    «Среди них преобладают учреждения образования — 47 зданий школ, детских садов и образовательных комплексов, которые обеспечили город почти 21 тысячей мест для школьников и дошкольников. Наряду с ними построили шесть объектов культуры, пять объектов здравоохранения и 11 спортивных объектов. География строительства охватывает все административные округа Москвы», — подчеркнул Ефимов.

    За счет внебюджетных средств возвели 52 соцобъекта, что фиксирует вклад частных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры Москвы. Так, школу на 800 мест возвели в Дмитровском районе, а детский сад для 300 воспитанников — в районе Щербинка Новомосковского административного округа.

    пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
    Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за три года в столице построят 29 объектов здравоохранения.