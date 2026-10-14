Дептранс Москвы напомнил об ответственности за порчу городских шлагбаумов

Москвичей предупредили об ответственности за порчу шлагбаумов. Правила опубликовали в телеграм-канале Дептранса Москвы.

«Будьте аккуратны с городским имуществом и не ломайте шлагбаумы. Напоминаем, что в прошлом году мы запустили упрощенную программу „Московского паркинга“ по установке шлагбаумов», — заявили в ведомстве.

Раньше люди сами готовили документы, согласовывали проекты и собирали подписи для установки шлагбаумов. Теперь этим занимаются городские власти, от местных жителей требуют только согласие и оформление заявки. Установка и первый год обслуживания — бесплатные.

Шлагбаум является городской собственностью, за его повреждение предусмотрена ответственность: возмещение ущерба; штраф до 40 тысяч рублей; административный арест на 15 суток и лишение водительских прав сроком до года, если человек покинул место ДТП.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о штрафах за самовольную установку шлагбаума.