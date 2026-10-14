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    Дептранс Москвы напомнил об ответственности за порчу городских шлагбаумов

    Фото: 360.ru

    Москвичей предупредили об ответственности за порчу шлагбаумов. Правила опубликовали в телеграм-канале Дептранса Москвы.

    «Будьте аккуратны с городским имуществом и не ломайте шлагбаумы. Напоминаем, что в прошлом году мы запустили упрощенную программу „Московского паркинга“ по установке шлагбаумов», — заявили в ведомстве.

    Раньше люди сами готовили документы, согласовывали проекты и собирали подписи для установки шлагбаумов. Теперь этим занимаются городские власти, от местных жителей требуют только согласие и оформление заявки. Установка и первый год обслуживания — бесплатные.

    Шлагбаум является городской собственностью, за его повреждение предусмотрена ответственность: возмещение ущерба; штраф до 40 тысяч рублей; административный арест на 15 суток и лишение водительских прав сроком до года, если человек покинул место ДТП.

    Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о штрафах за самовольную установку шлагбаума.

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