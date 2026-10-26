Москвичей предупредили об агрессивности кабанов в ноябре

При встрече с кабанами жителям столичного региона следует соблюдать спокойствие. Об этом напомнили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, сообщил официальный сайт мэра и правительства города.

По данным ведомства, в ноябре у животных начинается брачный период. В это время самцы теряют осторожность и ведут себя непредсказуемо.

Специалисты рекомендуют не приближаться к кабанам и не кормить их. Если встреча все же произошла, нужно медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверю спиной.

Во время прогулок стоит ходить по оборудованным тропам и не шуметь. Собак необходимо держать на поводке и в наморднике.

Ранее кандидат биологических наук Юрий Калинкин рассказал, что осенью также можно заметить лис, лосей и медведей. Он посоветовал остерегаться встречи с кабаном, так как в период гона самцы этого зверя особенно агрессивные.