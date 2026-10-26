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    Москвичей предупредили об агрессивности кабанов в ноябре

    Фото: РИА «Новости»

    При встрече с кабанами жителям столичного региона следует соблюдать спокойствие. Об этом напомнили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, сообщил официальный сайт мэра и правительства города.

    По данным ведомства, в ноябре у животных начинается брачный период. В это время самцы теряют осторожность и ведут себя непредсказуемо.

    Специалисты рекомендуют не приближаться к кабанам и не кормить их. Если встреча все же произошла, нужно медленно отступать назад, не поворачиваясь к зверю спиной.

    Во время прогулок стоит ходить по оборудованным тропам и не шуметь. Собак необходимо держать на поводке и в наморднике.

    Ранее кандидат биологических наук Юрий Калинкин рассказал, что осенью также можно заметить лис, лосей и медведей. Он посоветовал остерегаться встречи с кабаном, так как в период гона самцы этого зверя особенно агрессивные.

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