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    Пассажиры московского транспорта за 5 лет оплатили проезд по биометрии более 240 млн раз

    Собянин: биометрической оплатой в транспорте Москвы воспользовались 240 млн раз

    Фото: РИА «Новости»

    Пассажиры столичного транспорта за прошедшие пять лет расплатились с помощью биометрии более 240 миллиона раз. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

    «Оплата по биометрии в московском транспорте работает уже пять лет. С таким удобством и в таком масштабе подобный сервис до сих пор не реализован ни в одном городе мира», — сказал градоначальник.

    Он отметил, что самый инновационный платежный сервис действует на каждом турникете метрополитена и МЦК, а также в «Аэроэкспрессе», на регулярных речных маршрутах, МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4. К концу года он появится на МЦД-3.

    Собянин подчеркнул, что защищенность биометрической системы обеспечивается уровнем банковской безопасности, а вся информация пользователей надежно зашифрована. Сервис создали в России и все серверы системы размещены внутри страны.

    Ранее в пресс-службе московского метро разъяснили детям правила безопасного поведения в метрополитене.

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