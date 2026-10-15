Пассажиры московского транспорта за 5 лет оплатили проезд по биометрии более 240 млн раз

Пассажиры столичного транспорта за прошедшие пять лет расплатились с помощью биометрии более 240 миллиона раз. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» .

«Оплата по биометрии в московском транспорте работает уже пять лет. С таким удобством и в таком масштабе подобный сервис до сих пор не реализован ни в одном городе мира», — сказал градоначальник.

Он отметил, что самый инновационный платежный сервис действует на каждом турникете метрополитена и МЦК, а также в «Аэроэкспрессе», на регулярных речных маршрутах, МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-4. К концу года он появится на МЦД-3.

Собянин подчеркнул, что защищенность биометрической системы обеспечивается уровнем банковской безопасности, а вся информация пользователей надежно зашифрована. Сервис создали в России и все серверы системы размещены внутри страны.

Ранее в пресс-службе московского метро разъяснили детям правила безопасного поведения в метрополитене.