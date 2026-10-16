Москвичам пообещали теплый конец недели

Синоптик Леус: в Москве в пятницу будет облачная погода и до +20 градусов

В пятницу на погоду в столице повлияет барический гребень, вытянувшийся с востока. В городе ожидается облачная погода и туман. Об этом в телеграм-канале заявил синоптик Михаил Леус.

«На фоне высокого атмосферного давления в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, вероятность осадков близка к нулю, в начале дня сохранятся очаги туманов», — написал он.

Воздух прогреется до +14-16 градусов, в области — +11-16, на юге и востоке температура поднимется до +20. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и останется выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба.

Как отметила пресс-служба Гидрометцентра России в беседе с ТАСС, в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Ранее метеоролог Александр Шувалов заявил, что на предстоящей неделе снег в Москве не выпадет. Он отметил, что похолодание накроет город 21–23 октября.