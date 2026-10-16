Овчинский: дом на 323 квартиры построили по программе реновации в Выхине-Жулебине

В московском районе Выхино-Жулебино завершили строительство жилого дома на 323 квартиры по программе реновации. Новостройка расположена на Самаркандском бульваре, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь квартир в двухсекционном здании переменной этажности составила 20,6 тысячи квадратных метров. При строительстве использовали монолитную технологию, современные сборные конструкции и материалы преимущественно российского производства.

«На первых этажах предусмотрены просторные вестибюли, комнаты для консьержа и колясочные, где жители смогут хранить детские коляски, велосипеды и санки», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В здании также установили современные лифты и предусмотрели помещения для магазинов, аптек и пунктов выдачи заказов. На прилегающей территории обустроили детские игровые площадки, спортивную зону и пространство для спокойного отдыха.

Фасады новостройки оформили панелями песочного, медно-коричневого и каштанового оттенков. Дом находится внутри жилого квартала, неподалеку от школ, детских садов, поликлиник и магазинов. Рядом расположены Жулебинский лесопарк, парк «Кузьминки» и станция метро «Юго-Восточная».

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона жителей столицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить реализацию программы.