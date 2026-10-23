Синоптик Леус: в Москве потеплеет до +12 градусов после утренних дождей

Уходящий на север атмосферный фронт отметится в Москве короткими дождями, а потом управление погодой возьмет на себя антициклон: облака прояснятся, осадки закончатся, а температура повысится. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

«Температура воздуха составляет +10…+12 градусов, по области — +8…+13. Ветер юго-восточный, два-семь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал метеоролог.

Завтра, в субботу, ночью будет +3...+5 градусов, а днем — +11...+13 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый снег в Москве может выпасть уже в конце октября. Он отметил, что период глубокой осени наступает с середины месяца.