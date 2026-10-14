Реставрация Шуховской башни пройдет в Москве и Подмосковье

Восстановление Шуховской башни организуют сразу на двух площадках — в столице и Московской области. Об этом RT рассказал замгендиректора РТРС по строительству и капремонту Станислав Белявский.

По его словам, историческое сооружение на Шаболовке предстоит пошагово демонтировать ярус за ярусом, работая в условиях плотной застройки. Демонтированные металлические части отправят на областную базу, ранее задействованную при обновлении объектов Московского Кремля.

Там эксперты проверят состояние всех фрагментов: подлежащие ремонту элементы приведут в порядок, а изношенные заменят новыми копиями. После завершения технического этапа конструкции вернут в столицу и смонтируют на прежнем месте с сохранением узнаваемого ажурного облика.