В Москве создали единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного транспорта
В Москве появилась единая схема маршрутов наземного транспорта
К 10-летию магистральных маршрутов специалисты транспортного комплекса Москвы в области навигации разработали единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного транспорта. На ней отобразили больше 70 магистральных маршрутов, которые курсируют во всех округах столицы.
Большинство таких маршрутов являются диаметральными или соединяют центр города с районами, станциями метро, МЦД и МЦК, а также связывают основную часть города с Зеленоградом и Троицким и Новомосковским округами.
Скоро пассажиры смогут воспользоваться обновленным разделом магистральных маршрутов на едином транспортном портале столицы, там же появится и новая схема. За основу взяли те же принципы, что и для первой официальной схемы всей трамвайной сети Москвы в 2024 году.
Так, под сеткой маршрутов видна карта города, чтобы пассажирам было проще соотносить автобусный путь с местностью. На схеме также обозначены ключевые городские магистрали, в том числе Ленинский проспект, проспект Маршала Жукова, шоссе Энтузиастов, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и Московская кольцевая автомобильная дорога.
Также на ней отметили крупные парки — например, музей-заповедник «Коломенское», парки «Крылатские холмы», «Кузьминки» и другие природные территории.
Помимо этого, на схеме есть пиктограммы основных достопримечательностей столицы, помогающие ориентироваться в городе.
Каждому маршруту присвоили свой цвет, и такие же цвета используются на маршрутных указателях и медиаэкранах автобусов и электробусов, плакатах с расписанием на остановках, а также в информационных таблицах с маршрутами, которые можно встретить на станциях метро и МЦД.
Для удобства пользователей на схеме отметили пересадки на станции метро, МЦК и МЦД.