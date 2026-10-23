В Москве создали единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного транспорта

К 10-летию магистральных маршрутов специалисты транспортного комплекса Москвы в области навигации разработали единую схему магистральных и экспресс-маршрутов наземного транспорта. На ней отобразили больше 70 магистральных маршрутов, которые курсируют во всех округах столицы.

Большинство таких маршрутов являются диаметральными или соединяют центр города с районами, станциями метро, МЦД и МЦК, а также связывают основную часть города с Зеленоградом и Троицким и Новомосковским округами.

Скоро пассажиры смогут воспользоваться обновленным разделом магистральных маршрутов на едином транспортном портале столицы, там же появится и новая схема. За основу взяли те же принципы, что и для первой официальной схемы всей трамвайной сети Москвы в 2024 году.

Так, под сеткой маршрутов видна карта города, чтобы пассажирам было проще соотносить автобусный путь с местностью. На схеме также обозначены ключевые городские магистрали, в том числе Ленинский проспект, проспект Маршала Жукова, шоссе Энтузиастов, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо и Московская кольцевая автомобильная дорога.