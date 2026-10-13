Москвичам пообещали первый снег уже в конце октября

Метеоролог Тишковец: первый снег может выпасть в Москве в конце октября

Первый снег может выпасть в Москве уже в конце октября. Об этом сообщил ИС «Вести» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вероятность выпадения первого снега в Москве появится в последнюю неделю октября. На земле даже может появиться временный снежный покров», — отметил он.

По словам синоптика, период глубокой осени наступает с середины октября. При этом раньше сразу после завершения осени уже выпадал снег. Правда, в Москве такое бывает нечасто — лишь раз в 10 лет.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал похолодание и дожди в Москве 13–14 октября. О дождях во вторник также предупреждала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.