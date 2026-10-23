Москвичка напугала жителей дома жуткими аудиозаписями с угрозами курильщикам

На улице Куусинена в Москве местная жительница начала систематически включать на весь двор запись с оскорблениями и угрозами курильщикам под окнами. Об этом «360.ru» рассказали очевидцы.

Из колонок постоянно раздаются слова о запрете курения и пожелания смерти.

По словам одной из соседок, запись звучала уже несколько дней. Женщине около 37–40 лет, она живет с пожилой мамой на втором этаже.

«Оскорбляла не только курильщиков, но и людей, проходивших мимо, если ей казалось, что они курят. Также были случаи, когда она кидала в людей пакеты с водой», — рассказала местная жительница.

Она добавила, что соседи уже обращались к участковому, но женщина не открыла дверь. Сейчас они готовят коллективное заявление с подписями.

Еще одна жительница отметила, что звук включали со стороны двора в тихий час. Из-за этого проснулся ее маленький ребенок, а старший испугался, когда шел из школы.

В прошлом году мужчина столкнул девушку с лестницы из-за курения.