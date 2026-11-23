Снег и сильный ветер в Москве могут повлиять на работы аэропортов. Из-за непогоды возможны корректировки в расписании полетов на прилет и на вылет, не исключены отмены, сообщили в телеграм-канале Росавиации.

«По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, и до конца суток 25 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 метров в секунду, метель», — отметили в сообщении.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло. Дополнительный персонал привлекли для оперативного обслуживания пассажиров и зависших в аэропортах самолетов.

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидаются метели, с 24 по 25 ноября выпадет от четверти до трети месячной нормы осадков. Во вторник регион попадет под влияние циклона. К четвергу в столичном регионе выпадет до 10 сантиметров снега. Смешанные осадки сменятся снегом и метелью с порывами северо-восточного ветра до 12–15 метров в секунду.