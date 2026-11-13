В столице по прогнозам метеорологов после 13:00 и до конца суток 13 ноября ожидается ветер до 12-17 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — предупредили в КГХ.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что в пятницу и субботу в Московском регионе будет пасмурно, но относительно тепло.

Атлантический циклон принесет осадки, в основном незначительные — 1-4 миллиметра в столице, до 4-9 миллиметров на западе Подмосковья. Температура будет стабильно плюсовой: +2…+7 по области в пятницу и +2…+5 — в субботу. К выходным местами может пройти мокрый снег.