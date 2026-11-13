Ночь великого дождя: когда на Москву выльется 290 Черкизовских прудов?
На выходных Москву и Подмосковье ждет довольно резкая смена погоды: в ночь с пятницы на субботу в столице ожидается мощный ливень, из двух дней отдыха комфортным окажется только последний, в ночные часы вероятны слабые морозы, а метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.
Погода в Подмосковье 14 ноября
Метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru отметила, что субботняя ночь ожидается довольно теплой, с дождями.
«По области может выпасть до 15 миллиметров осадков», — допустила она.
Лить с неба начнет с вечера пятницы, примерно до 06:00 14 ноября дождь не прекратится. Минимальная температура в темное время суток составит +2…+4, в Подмосковье — от нуля до +5 градусов.
Температура будет понижаться, максимальная придется на утренние часы: те самые +2…+4 градуса.
Телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец отметил, что подобного пятничному разгула стихии Москва не видела несколько десятилетий. Причиной этому станет североатлантический циклон «Роми» с центром над Балтийским морем: именно он принесет дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет.
«В ночь великого дождя разверзнутся хляби небесные и лить будет как из ведра — это не метафора, а почти метеорологическая точность!» — сказал он.
С 21:00 пятницы до 06:00 субботы на каждый метр московской земли выльется до 28 литров осадкой с экстремальной интенсивностью в середине ночи.
Это 54% от всей месячной нормы! В масштабах города — десятки миллионов тонн, целые реки, которые прольются с неба за считанные часы. В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам — до 70 миллионов, что сопоставимо с объемом примерно 290 Черкизовских прудов!
Тишковец уточнил, что до суточного рекорда осадков — 29,5 миллиметра — не хватит всего ничего.
«Полтора миллиметра — и история не будет переписана. Город будет спать под шум дождя, который не видел почти шесть десятилетий», — пообещал он.
Неприятным моментом субботней погоды Позднякова назвала довольно плотный утренний ветер с порывами до 12-14 метров в секунду.
«Поэтому будет казаться, что на улице значительно холоднее, чем в пятницу», — подчеркнула она.
Интересно
В столичном МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре 13 ноября. Ожидается, что его порывы в пятницу и до конца суток будут достигать 12-17 метров в секунду. В ведомстве предупредили о возможности повреждения ЛЭП, падения деревьев и рекламных щитов.
Водителям рекомендовали держать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями, а пешеходам — не укрываться под ними и, по возможности, не ходить под шаткими конструкциями.
Прогноз погоды в Подмосковье и Москве на 15 ноября
В воскресенье, предупредила Позднякова, резко повысится атмосферное давление, а погоду будет определять периферия антициклона с центром над югом Европейской Россией.
«Метеочувствительные люди — и гипертоники, и сердечники — будут ощущать недомогание, возможно, спазмы сосудов и головные боли. К этому надо отнестись серьезно и подготовиться к таким резким переменам погодных условий в столичном регионе», — сказала она.
Ночная температура в Москве может быть слабо отрицательной: минимальная в городе -1…+1, по региону — -2…+2. Днем столбики термометров покажут столько же, сколько и накануне: +2…+4 в Москве, в Подмосковье будет около 0…+5. Ветер начнет понемногу стихать.
«Температура воздуха будет выше климатической нормы в среднем где-то на три градуса и значительно более комфортной, чем в пятницу или субботу», — заключила синоптик.