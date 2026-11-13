Ночь великого дождя: когда на Москву выльется 290 Черкизовских прудов?

На выходных Москву и Подмосковье ждет довольно резкая смена погоды: в ночь с пятницы на субботу в столице ожидается мощный ливень, из двух дней отдыха комфортным окажется только последний, в ночные часы вероятны слабые морозы, а метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Погода в Подмосковье 14 ноября Метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru отметила, что субботняя ночь ожидается довольно теплой, с дождями. «По области может выпасть до 15 миллиметров осадков», — допустила она. Лить с неба начнет с вечера пятницы, примерно до 06:00 14 ноября дождь не прекратится. Минимальная температура в темное время суток составит +2…+4, в Подмосковье — от нуля до +5 градусов.

Температура будет понижаться, максимальная придется на утренние часы: те самые +2…+4 градуса.

Телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец отметил, что подобного пятничному разгула стихии Москва не видела несколько десятилетий. Причиной этому станет североатлантический циклон «Роми» с центром над Балтийским морем: именно он принесет дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет. «В ночь великого дождя разверзнутся хляби небесные и лить будет как из ведра — это не метафора, а почти метеорологическая точность!» — сказал он.

Фото: 360.ru

С 21:00 пятницы до 06:00 субботы на каждый метр московской земли выльется до 28 литров осадкой с экстремальной интенсивностью в середине ночи.

Это 54% от всей месячной нормы! В масштабах города — десятки миллионов тонн, целые реки, которые прольются с неба за считанные часы. В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам — до 70 миллионов, что сопоставимо с объемом примерно 290 Черкизовских прудов!

Тишковец уточнил, что до суточного рекорда осадков — 29,5 миллиметра — не хватит всего ничего. «Полтора миллиметра — и история не будет переписана. Город будет спать под шум дождя, который не видел почти шесть десятилетий», — пообещал он.

Неприятным моментом субботней погоды Позднякова назвала довольно плотный утренний ветер с порывами до 12-14 метров в секунду. «Поэтому будет казаться, что на улице значительно холоднее, чем в пятницу», — подчеркнула она.

Интересно В столичном МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре 13 ноября. Ожидается, что его порывы в пятницу и до конца суток будут достигать 12-17 метров в секунду. В ведомстве предупредили о возможности повреждения ЛЭП, падения деревьев и рекламных щитов. Водителям рекомендовали держать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями, а пешеходам — не укрываться под ними и, по возможности, не ходить под шаткими конструкциями.

Фото: РИА «Новости»