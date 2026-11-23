Устойчивый снежный покров высотой 7–10 сантиметров сформируется в Москве к утру четверга. Об этом Zvezdanews сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в регионе устанавливается зимняя погода. Смешанные осадки сменятся снегом и метелью с порывами северо-восточного ветра до 12–15 метров в секунду, а по области местами ожидается сильный снегопад. В среду, 25-го числа, осадки продолжатся.

Температура воздуха в регионе останется отрицательной. В Москве днем ожидается от -1 до -3 градусов, ночью — от -2 до -4 градусов, а по области — до -5 градусов.

Позднякова подчеркнула, что выпавший снег уже не растает и «войдет в зиму». Появление постоянного снежного покрова в конце ноября укладывается в стандартные климатические нормы.