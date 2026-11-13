В пятницу и субботу в Московском регионе будет пасмурно, но довольно тепло. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

Столица окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Погода останется облачной, во второй половине дня пройдут небольшие дожди — около 1-4 миллиметра в Москве, до 4-9 миллиметров на западе Подмосковья.

Температура останется плюсовой: +4…+6 градусов в столице и +2…+7 по области. Порывистый, но не очень сильный ветер 4-9 метров в секунду будет дуть с юго-востока. Атмосферное давление ниже нормы — 732 миллиметра ртутного столба.

«В субботу кратковременные дожди, ночью местами сильные, днем в отдельных районах с мокрым снегом», — отметил синоптик

Заморозков не будет, днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем — +3…+5.

Ранее Леус предрек москвичам мокрый снег и гололедицу в четверг. Он добавил, что в пятницу также возможны осадки.