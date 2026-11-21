Работы по обустройству пешеходно-велосипедного маршрута завершили на территории строящегося жилого квартала в Филимонковском районе Новомосковского округа. Новая трасса стала кольцевой и объединила все дворовые территории. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что новая кольцевая пешеходно-велосипедная трасса дополнила имеющуюся спортивную инфраструктуру Первого Московского города-парка и сделала его еще комфортнее.

Вдоль велодорожки расположили места для тихого отдыха с беседками, перголами и малыми архитектурные формами, а также детские и спортивные площадки.

«Велодорожка соединила участки между улицами Никитина, Лаптева и Москвитина. Она стала частью благоустроенной территории рядом с новыми корпусами по улице Лаптева в рамках масштабного жилого проекта. Ее протяженность — более одного километра, ширина — 2,5 метра. Еще один участок, который станет продолжением велодорожки, откроется вместе с детским садом на 350 мест уже в этом году. Дети смогут комфортно и безопасно добираться до детского сада на велосипедах и самокатах. Оставить средства мобильности можно будет на специально оборудованных парковочных местах», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Новый экологичный маршрут прошел вдоль жилых домов и дополнил улично-дорожную сеть микрорайона. Благодаря нанесенной разметке и качественному освещению ей смогут пользоваться пешеходы и велосипедисты.

Открытие третьей части веломаршрута запланировали на весну 2027 года, после ввода в эксплуатацию еще одного жилого корпуса на улице Никитина.

Со строительством следующих очередей жилого комплекса маршрут продлят, чтобы расширить сеть безопасных пешеходных и велосипедных дорожек между жилыми домами, школами, детскими садами, спортивными площадками и общественными пространствами.

Филимонковский район активно развивается. В действующую программу реновации здесь вошел 41 старый дом. Первую новостройку для переселения жителей возвели на улице Никитина, дом 9, корпуса 1 и 2. В новом жилом комплексе готовы 498 квартир, пять из которых адаптировали для маломобильных граждан.