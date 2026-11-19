Дом для реализации программы реновации начали возводить в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа Москвы. Площадь квартир в новом здании составит более восьми тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В новостройке предусмотрено 119 квартир с улучшенной отделкой. Четыре из них адаптируют для маломобильных жителей: в таких квартирах сделают расширенные дверные проемы и коридоры, установят поручни в ванных комнатах, а выключатели разместят на удобной высоте», — рассказал Овчинский.

Первый этаж будет нежилым. В нем оборудуют просторный вестибюль и колясочную, где жители смогут хранить детские коляски и спортивный инвентарь. Здесь же предусмотрели свободные помещения для объектов социально-бытового назначения, где смогут открыться пункты выдачи заказов, досуговые центры, аптеки и другие организации.

ЖК возводят по индивидуальному проекту. Придомовую территорию благоустроят. На покрытии из резиновой крошки разместят детскую площадку с игровыми элементами и зоны для спортивных занятий. Также организуют пешеходные маршруты и место для отдыха.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.