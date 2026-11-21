К середине следующей рабочей недели температура воздуха в Москве упадет ниже нуля и выпадет снег. Наступит климатическая зима. Об этом сообщил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Всплеск тепла, по его словам, достиг пика. Утром 21 ноября пройдет дождь, после которого во второй половине дня начнется снижение температуры воздуха. Шувалов сообщил, что в ночь на 22 ноября ожидаются заморозки.

«Что касается устойчивого минуса и снежного покрова, этого мы ждем после вторника-среды. Это будет зима в полном смысле этого слова. Во вторник и среду ждем довольно сильные снегопады», — сказал он.

Ранее наступление климатической зимы спрогнозировала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Днем 24 ноября температура в Москве составит -2…+3 градуса.