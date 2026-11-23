Синоптик Леус рассказал, когда в Москву придет пик снежного ненастья

В Москве и области с 24 по 25 ноября выпадет от четверти до трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что во вторник регион попадет под влияние циклона. Ночью и утром снегопад будет небольшим, но после 13-14 часов усилится, к вечеру выпадет до 3-8 сантиметров снега.

«Пик снежного ненастья придется на середину ночи на среду. Регион останется под влиянием периферии циклона, кружащего над восточными областями ЦФО», — отметил Леус.

Поднимется сильный северный ветер и за день ляжет до 6-11 сантиметров снега.

Таким образом за двое суток, 24 и 25 ноября, в Москве выпадет до 15 миллиметров осадков, на юге и востоке области — до 20 миллиметров. Это от четверти до трети от месячной нормы ноября.

В четверг снег постепенно прекратится, а температура понизится — ночью до -3…-5 градусов, днем 0…-2.

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