Более шести гектаров Басманного района включили в утвержденную комплексную схему инженерного обеспечения территории. Речь идет об участках на Бакунинской улице, владениях 74–76 и Большой Почтовой улице, владениях 34–40. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Он пояснил, что это необходимый документ для организации коммунальных сетей и подключения к ним будущих объектов недвижимости, которые появятся в Басманном районе в рамках комплексного развития территорий.

Всего в планы включили строительство 211,6 тысячи квадратных метров жилых домов и 10,17 тысячи нежилых объектов, из которых на новую застройку придется 4,7 тысячи квадратных метров и 5,47 тысячи сохраняемой недвижимости. Также на участке возведут 24 тысячи квадратных метров образовательной инфраструктуры.

«Комплексное развитие территорий предполагает не только строительство современных зданий, в том числе по программе реновации, но и создание всей необходимой инфраструктуры для комфортной жизни москвичей. Поэтому важно еще на этапе планирования определить, как новые объекты будут обеспечены водой, теплом и электричеством. Утвержденная схема позволяет согласовать решения с ресурсоснабжающими организациями, заранее рассчитать затраты и выстроить последовательность работ. Такой подход помогает избежать дополнительных сложностей при реализации проектов и обеспечивает согласованное развитие городской инфраструктуры», — привела слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для надежного водоснабжения новых и существующих зданий в утвержденную комплексную схему инженерного обеспечения включили строительство 480 метров трубопроводов. Они также обеспечат подачу воды для систем пожаротушения.

Еще 1,46 километра сетей проложат для подключения объектов к централизованному теплоснабжению для обеспечения зданий отоплением и горячей водой.

Отдельное внимание уделили системе водоотведения. На территории построят 1,2 километра бытовой канализации и 1,3 километра водосточных сетей. В эти сети соберут дождевую и талую воду с улиц, а водостоки выпустят в Яузу.

Кроме того, проект предусматривает прокладку 3,09 километра электрических сетей и 220 метров коммуникаций связи.

Также в рамках строительства улично-дорожной сети к планируемой застройке предусмотрены мероприятия по сохранению 120 метров существующего газопровода среднего давления. Это позволит разместить новые объекты с учетом действующих инженерных коммуникаций и требований безопасности.

Комплексную схему инженерного обеспечения разработали специалисты Департамента градостроительной политики города Москвы совместно с заинтересованными ресурсоснабжающими организациями и органами исполнительной власти.

Документ станет основой для дальнейшего проектирования инженерных сетей района и поможет синхронизировать их строительство с развитием территории.