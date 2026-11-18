Первые сеансы на катке Северного речного вокзала в столице пройдут 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Каток работает уже пять лет. В прошлом сезоне его посетили 200 тысяч москвичей и гостей города. Одновременно на катке могут находиться до 1,5 тысячи человек.

«Ледовое пространство традиционно займет большую часть парковой зоны Северного речного вокзала, а его общая площадь превысит девять тысяч квадратных метров. Обязательно приходите всей семьей!» — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Каток будет работать со вторника по воскресенье. Дневные сеансы назначили с 10:00 до 15:00, вечерние – с 17:00 до 22:00. С пятницы по воскресенье включительно поездить на коньках можно будет подольше – до 23:00. Чтобы покататься, нужно купить билет.

На территории арены также разместили теплые павильоны для переодевания и хранения вещей, кафе и киоски с согревающими напитками. Там же расположились пункты проката и допинвентаря. Кроме того, каждый желающий сможет взять шлемы, наколенники и налокотники и заточить лезвия коньков.

Недавно стало известно, что в Раменском парке начали заливать бесплатный каток.