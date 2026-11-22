Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 22 ноября до 21:00 24 ноября. Этот уровень сигнализирует о потенциально опасных метеоусловиях.

В воскресенье днем в регионе местами пройдут небольшие снег и мокрый снег. В столице ожидается 0…+2 градуса, по области — -2…+3 градуса. Ночью также возможен небольшой снег, а температура составит -2 градуса в Москве и -3…+2 градуса в Подмосковье.

Синоптик Михаил Леус предупредил жителей, что в воскресенье в отдельных районах столицы сформируется символический снежный покров.

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, метеорологическая зима в Московском регионе может наступить уже на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха опустится до нуля и ниже.