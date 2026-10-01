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    Вот такие дела, собачка. Мексика взяла в гвардию чихуахуа весом полтора килограмма

    Национальная гвардия Мексики приняла на службу чихуахуа по кличке Командо

    Razmik Zackaryan/URA.RU
    Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU/www.globallookpress.com

    Национальная гвардия Мексики приняла на службу необычного рекрута. Им стал 13-месячный чихуахуа по кличке Командо, сообщило Reuters

    Щенку сшили индивидуальный микробронежилет, предоставили маленький шлем и защитные очки. На голове у него закрепили миниатюрную экшен-камеру. Рост Командо составляет всего 21 сантиметр, а вес — около полутора килограммов.

    Несмотря на скромные габариты, пес проходит реальную службу. Кинологи тренируют его для поисково-спасательных работ. На полосе препятствий Командо ловко карабкается по лестницам наравне с огромными овчарками.

    Гвардейцы забрали Командо полгода назад в штате Чихуахуа. Пожилые владельцы больше не могли за ним ухаживать. За короткое время собака превратилась в главного любимца страны. Командо уже маршировал на параде в честь Дня независимости и стал героем мемов.

    Командо активно задействуют в социальных программах. Маленький боец посещает школы, детские праздники и городские мероприятия, помогая сделать образ силовиков более дружелюбным.

    Ранее кинолог объяснил, как продлить жизнь собаке.

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