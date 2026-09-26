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    Иран передал США семидневный план по разблокировке Ормуза

    Фото: РИА «Новости»

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил журналистам на полях Генассамблеи ООН, что Тегеран передал Вашингтону конкретный семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный <…> план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено», — сказал он.

    Аракчи пояснил, что Соединенные Штаты далеки от дипломатии. Вашингтон использует санкции как оружие. По его словам, это экономический терроризм. Глава МИД Ирана подчеркнул, что военными действиями не получится восстановить безопасность в Ормузском проливе.

    Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщал, что Тегеран выдвинул американскому правительству семь условий для начала любых переговоров.

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