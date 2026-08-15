Кинолог объяснил, как продлить жизнь собаке

Правильное питание является одной из основ здоровой жизни собаки. Об этом РИА «Новости» сообщил резидент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, выстраивать питание необходимо индивидуально, учитывая породу, возраст и образ активности питомца.

«Питание не должно быть интуитивным или по схеме, когда собака выпрашивает. В идеале кормление должно быть в одно и то же время — строго по часам. А между последним приемом пищи и завтраком должен быть интервал не менее 10-12 часов», — сказал Голубев.

Кинолог добавил, что важно контролировать калории, проверяя суточную норму с помощью кухонных весов. Еда с человеческого стола должна быть для собаки под строгим запретом. Многое из того, что ест человек, вредно и даже опасно для животного.

Ранее стало известно, что в России появился первый pet-friendly санаторий. Он открылся в Алтайском крае.