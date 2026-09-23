Наркозависимому сыну Синди Кроуфорд назначили кетамин перед смертью

Врач прописал кетамин сыну супермодели Синди Кроуфорд — Пресли Герберу, — который, по предварительным данным, скончался от передозировки наркотиков. Об этом сообщили источники TMZ .

«Люди, которые регулярно общались с Пресли и обладают непосредственными сведениями, сообщили TMZ, что врач назначал ему кетамин, несмотря на то что знал о его проблемах с наркотической зависимостью», — заявили журналисты.

Кетамин иногда применяют в научных исследованиях и клинической работе как возможное средство терапии отдельных видов наркозависимости, однако подобное использование не включено в список одобренных FDA показаний лекарства.

Пресли умер в реабилитационном центре три дня назад. По неуточненной информации, причиной смерти оказалась передозировка, однако официальное заключение пока не обнародовали. Окончательные выводы сделает Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.