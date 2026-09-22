Стубб назвал джекпотом вероятную встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Финский президент Александр Стубб не исключил проведения встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом сообщило издание Politico .

Политик отметил, что проведение подобных переговоров в декабре стало бы крупным джекпотом. Также он выразил надежду, что процесс урегулирования ускорится.

«Посмотрим, что президент [США Дональд] Трамп сможет сделать для встречи G20. Сможет ли он усадить Зеленского и Путина за один стол?» — заявил он.

При этом Стубб признал, что сейчас стороны «далеки от этого», и подчеркнул, что не ждет заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом в скором времени. Однако правильной мерой могла бы стать реализация идеи о прекращении огня в Черном море.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине.