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    Стубб назвал джекпотом вероятную встречу Путина и Зеленского на саммите G20

    IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
    Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/www.globallookpress.com

    Финский президент Александр Стубб не исключил проведения встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом сообщило издание Politico.

    Политик отметил, что проведение подобных переговоров в декабре стало бы крупным джекпотом. Также он выразил надежду, что процесс урегулирования ускорится.

    «Посмотрим, что президент [США Дональд] Трамп сможет сделать для встречи G20. Сможет ли он усадить Зеленского и Путина за один стол?» — заявил он.

    При этом Стубб признал, что сейчас стороны «далеки от этого», и подчеркнул, что не ждет заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом в скором времени. Однако правильной мерой могла бы стать реализация идеи о прекращении огня в Черном море.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине.

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