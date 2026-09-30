Паника в Германии? Берлин принял срочное решение по газу

Министр экономики Германии Катерина Райхе приказала государственному концерну Sefe срочно закупить и закачать в хранилища дополнительно восемь тераватт-часов природного газа. Решение одобрил канцлер Фридрих Мерц, сообщила газета Handelsblatt .

Власти пошли на экстренные меры из-за геополитического кризиса вокруг Ирана и угрозы блокировки судоходства в Ормузском проливе. Цены на топливо резко выросли. Частным трейдерам стало невыгодно закупать дорогое сырье для зимней перепродажи.

Сейчас немецкие хранилища заполнены лишь на 58%. Это худший показатель для конца сентября за последние 15 лет.

Концерн Sefe должен сформировать нормативный запас до 15 декабря. Компания сама решит, какими партиями и когда совершать сделки. Эксперты отрасли предупредили, что при сильных морозах Германия может столкнуться с нехваткой газа уже в январе.

Sefe (Securing Energy for Europe) — немецкая государственная энергетическая компания. Ранее она входила в структуру «Газпрома» под названием Gazprom Germania. В сентябре в Германии заявили о нужде в российском газе.