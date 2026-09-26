Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным

Вучич заявил о надежде на продление газового контракта с Россией

Президент Сербии Александр Вучич признался, что рассчитывает на продление контракта на поставки российского газа, срок действия которого истекает 30 сентября. Об этом сербский лидер сообщил в социальной сети после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Вучича, переговоры продолжались около часа. Стороны обсудили энергетическое сотрудничество, ситуацию на Украине, двусторонние отношения, положение в регионе.

«Граждане Сербии должны знать, что мы и дальше будем получать газ по выгодной низкой цене — 318 евро за тысячу кубометров, вместо того чтобы платить рыночную цену, которая составляет 868 евро», — отметил он.

Сербский лидер также сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию вокруг компании «Нефтяная индустрия Сербии», и выразил надежду на решение вопроса, которое устроит обе стороны.

Ранее в Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны. В воскресенье, 27 сентября, Вучич покинет пост президента Сербии.