В полиции назвали предварительную причину смерти сына Синди Кроуфорд

Сын американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер, предположительно, скончался из-за передозировки. Об этом сообщила полиция Санта-Моники , которая занимается расследованием случившегося.

В ведомстве отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Детективы полиции Санта-Моники расследуют данный случай как смерть, предположительно наступившую в результате передозировки», — указали в полиции.

Окончательные выводы сделает Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Калифорнии. Молодой человек много лет боролся с наркотической зависимостью.