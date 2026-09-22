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    В полиции назвали предварительную причину смерти сына Синди Кроуфорд

    Brett Cove
    Фото: Brett Cove/www.globallookpress.com

    Сын американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер, предположительно, скончался из-за передозировки. Об этом сообщила полиция Санта-Моники, которая занимается расследованием случившегося.

    В ведомстве отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

    «Детективы полиции Санта-Моники расследуют данный случай как смерть, предположительно наступившую в результате передозировки», — указали в полиции.

    Окончательные выводы сделает Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

    Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Калифорнии. Молодой человек много лет боролся с наркотической зависимостью.