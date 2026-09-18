Привилегия с подвохом. Как «адские санкции» против России ударят по Трампу

«Адские санкции» США против России развяжут руки американскому президенту Дональду Трампу лишь для того, чтобы в итоге «добить» его и убрать с поста. На это в беседе с 360.ru указал экономист, политический аналитик Валерий Корнеев.

Санкции, уже одобренные конгрессом, подразумевают для Трампа легальную возможность введения дополнительных пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоресурсы. Сенат и конгресс рассчитывают, что, получив эту власть, президент США оступится и сам выроет себе яму, считает Корнеев.

«Они надеются на то, что Трамп начнет, с одной стороны, вводить дополнительные пошлины, а с другой — непублично делать исключения для тех или иных компаний или стран, которые попросят его, — может, и не бесплатно. И расследования могут его окончательно добить, <…> даже погрузить в импичмент», — уточнил Корнеев.

Подробнее об «адских санкциях» и их возможных последствиях — в материале 360.ru.